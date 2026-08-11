Baru Muncul di Indonesia, Leapmotor Langsung Merebut Hati Pengunjung GIIAS 2026

jpnn.com - Leapmotor langsung mendapat perhatian saat menjalani debut di pasar Indonesia melalui GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Merek kendaraan listrik tersebut bahkan langsung membawa pulang penghargaan Favorite Booth GIIAS Rookie Brand 2026 berdasarkan pilihan pengunjung.

Pencapaian itu menjadi sinyal positif bagi Leapmotor yang baru memulai kiprahnya di Indonesia.

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Debut Langsung Dapat Apresiasi

Brand Head Leapmotor Indonesia Samuel Christian Wowor menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melanjutkan langkahnya di Tanah Air.

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan masyarakat terhadap kehadiran Leapmotor. Penghargaan ini menjadi tambahan semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi inovatif dan standar global yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia," ujar Samuel.

Pada GIIAS 2026, Leapmotor memperkenalkan dua model pertamanya, yakni C10 dan B10.

Keduanya membawa teknologi Cell-to-Chassis (CTC), fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), serta telah meraih rating keselamatan 5-Star Euro NCAP.

Mulai Bangun Fondasi di Indonesia

Tidak berhenti pada debut di GIIAS, Leapmotor juga mulai menjalankan perakitan lokal di PT National Assemblers Plant 3, Purwakarta.