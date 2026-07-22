Baru Saja Dilantik Prabowo, Kepala BGN Langsung Skakmat Pejabat yang Suka Rapat Rahasia

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan ada lagi rapat tersembunyi atau rahasia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tegas ini diambil demi menjamin transparansi penuh dan memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut sejak awal berjalan

"Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya bisik-bisik, rapat-rapat rahasia, empat mata, ya sudah lah, kita terang-terangan saja. Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap. Kalau yang gelap-gelap itu biasanya mencurigakan, saya kira itu," katanya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

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Ia menekankan pentingnya prinsip bekerja untuk masyarakat dan menggunakan akal sehat dalam menjalankan Program MBG, baik kepada internal pegawai BGN, mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga seluruh masyarakat.

"Saya punya prinsip tadi, love your people (cintai masyarakat) and use your common sense (gunakan akal sehat). Jadi, kita didasari hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, keluarga, saudara dan gunakan akal sehat," ujar dia.

Sudaryono juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat untuk menyebarkan berita-berita kebenaran tentang Program MBG dan bersama menangkal hoaks demi mencapai tujuan utama program untuk kualitas gizi masyarakat yang lebih baik.

"Orang itu kemudian mudah sekali membuat sensasi dengan tema MBG, jadi viral, mungkin jadi bangga. Namun, maksud saya se-viral apapun enggak ada masalah, tetapi saya ingin itu kemudian diberitakan atau diunggah kebenaran, kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenaran jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah," tuturnya.

Sudaryono dalam sesi jumpa pers setelah acara pelantikan di Istana Negara juga menegaskan dirinya dan keluarganya tidak ada yang punya dapur makan bergizi gratis (MBG).