Baru Sebulan Bebas, 2 Residivis Kembali Ditangkap Bawa Sabu-sabu 5 Kg di Depok
jpnn.com, DEPOK - Dua orang residivis narkoba berinisial JS dan MI kembali ditangkap seusai mengedarkan sabu-sabu seberat lima kilogram di wilayah Depok.
Keduanya ditangkap di Jalan Kelapa Sawit, Cinere, Depok pada Senin (10/8/2026).
Mereka mendapatkan sabu-sabu dari seorang warga negara asing (WNA) Iran yang dikenalnya saat bersama-sama menjalani hukuman di lapas.
JS dan MI sempat menjalani hukuman penjara selama 9 tahun dan 10 tahun di sejumlah lapas, seperti Lapas Nusakambangan.
Setelah bebas, mereka kembali menjalani bisnis haram tersebut di wilayah Depok.
Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat Kombes Pol Hanifa Martunas Siringoringo mengatakan penangkapan terhadap JS dan MI dilakukan oleh tim gabungan BNNP Jawa Barat dan DKI Jakarta pada 10 Agustus 2026.
Hanifa menuturkan, penyelidikan hingga penangkapan terhadap kedua residivis berawal dari informasi akurat di lapangan.
JS yang pertama kali ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kosnya di kawasan Perumahan Kelapa Sawit. Kemudian pihaknya mengamankan MI yang berada di kamar kosan.
Mereka mendapatkan sabu-sabu dari seorang warga negara asing (WNA) Iran yang dikenalnya saat bersama-sama menjalani hukuman di lapas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lewat Lomba 17-an di Bali, Para Turis Asing Belajar Budaya Gotong Royong Indonesia
- HUT Ke-81 RI, 19.269 Warga Binaan di Jabar Diusulkan Dapat Remisi
- Bea Cukai Jambi dan BNNP Gagalkan Penyelundupan 2 Kg Sabu-Sabu, Pelaku Sempat Kabur
- Bea Cukai & Bareskrim Bongkar Jaringan Narkotika Malaysia-RI, 80 Kg Sabu-Sabu Disita
- Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Kembali Gagalkan Penyelunduoan Narkotika Oleh WNA
- Imigrasi Sukabumi Deportasi Warga AS yang Mengganggu Ketertiban Umum