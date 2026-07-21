Baru Sepekan Gabung, Denis Kolinger Langsung Klik dengan Persija

jpnn.com - Denis Kolinger tak membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman bersama Persija Jakarta.

Bek jangkung asal Kroasia itu mengaku proses adaptasinya berjalan mulus sejak bergabung dengan skuad Macan Kemayoran dan mengikuti sesi latihan di bawah arahan Shin Tae Yong.

Pemain yang bergabung pada hari pertama latihan tim, Selasa (14/7/2026), itu menegaskan tidak mengalami kendala berarti, termasuk saat beradaptasi dengan cuaca Jakarta.

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Menurut Denis, kondisi di ibu kota Indonesia tidak jauh berbeda dengan musim panas di Zagreb, kota asalnya di Kroasia.

"Sejujurnya, di negara saya cuacanya tidak terlalu berbeda dengan di Jakarta. Saya tinggal di Zagreb dan di sana juga sangat panas, bahkan terkadang lebih panas daripada di sini, bisa mencapai 37 derajat," ujar Denis.

"Jadi, saya rasa saya bisa beradaptasi dengan cuaca di sini dengan sangat cepat," sambung mantan kapten NK Lokomotiva tersebut.

Proses adaptasi yang berjalan lancar membuat Denis mulai membangun chemistry dengan rekan-rekan setimnya. Menurutnya, suasana latihan yang positif turut membantu dirinya cepat menyatu dengan tim.

Bek berpostur 199 sentimeter itu juga mengungkapkan kesan pertamanya bekerja sama dengan Shin Tae-yong.