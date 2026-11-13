Baru Tampil Gacor, Pemain Asing PSS Sleman Dihantam Cedera Horor

jpnn.com - Kabar buruk menghampiri PSS Sleman menjelang lanjutan kompetisi Super League 2026/27. Super Elang Jawa dipastikan kehilangan salah satu pemain asingnya, Lucas Gama Moreira alias Lucao, akibat cedera serius yang membuatnya harus menjalani pemulihan cukup panjang.

Cedera tersebut menjadi pukulan telak bagi PSS. Pasalnya, Lucao baru saja menunjukkan performa menjanjikan saat menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan, Minggu (8/11/2026).

Penampilannya dalam pertandingan tersebut bahkan menjadi salah satu yang terbaik sejak bergabung dengan PSS.

Namun, performa apik itu harus dibayar mahal. Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki sehingga harus menjalani operasi.

Pemain asal Brasil tersebut diperkirakan tidak bisa memperkuat PSS selama dua hingga tiga bulan ke depan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengonfirmasi kabar tersebut setelah memimpin sesi latihan tim pada Kamis (12/11) sore.

"Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki dan sudah menjalani operasi. Hari ini dia baru saja diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dia diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga bulan. Ini tentu sangat disayangkan karena dia baru saja mulai menunjukkan permainan yang bagus," ungkap Pieter.

Absennya Lucao tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Pieter Huistra. Di tengah ketatnya persaingan Super League 2026/27, kehilangan pemain asing dalam waktu cukup lama berpotensi memengaruhi kekuatan dan kedalaman skuad PSS.