Basajan Akhirnya Rilis Album Perdana Bewara Format Piringan Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Band instrumental asal Kabupaten Bandung, Basajan, resmi mengumumkan perilisan album perdana Bewara dalam format vinyl 1 x LP, 33 1/3 RPM.

Setelah dirilis secara digital dan cakram padat (CD) pada 10 April 2026 lalu yang bertepatan dengan Japan Tour 2026 dan penampilan mereka di SYNCHRONICITY Festival Shibuya, Bewara akan hadir dalam format paling definitif.

Album yang diproduksi oleh Bahasa Ibu Records ini memuat 10 trek yang telah menjadi ciri khas Basajan dalam dua tahun terakhir, termasuk single "1971" dan "Nadoman".

Secara musikal, Basajan menyebut pendekatan mereka sebagai Priangan Psychedelic Groove - irisan antara rock instrumental, groove psikedelik yang hipnotik, dan atmosfer mistis Sunda.

“Mempunyai rilisan fisik selalu menjadi impian bagi kami. Setelah sebelumnya merilis Béwara dalam bentuk CD atau cakram padat, kini kami sangat senang karena mendapat kesempatan untuk merilis album ini dalam format vinyl 12 inch. Bagi kami, piringan hitam ini adalah cara paling intim untuk menikmati karya kami, mulai dari detail artwork yang besar hingga kualitas audio yang khas,” ungkap Made, personel Basajan.

Filosofi besar di balik Béwara sendiri berangkat dari kosmologi Sunda Tri Tangtu. Menurut Basajan, album ini adalah upaya menghubungkan tiga dimensi dalam satu narasi: dimensi spiritual di atas, kehidupan manusia di tengah, dan perenungan tentang akhir.

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Keputusan untuk mencetak Béwara dalam format piringan hitam ini disebut sebagai langkah natural dan puncak dari perjalanan album ini.

Secara teknis, vinyl Béwara dirilis dalam format 1 x LP, 33 1/3 RPM. Proses mastering vinyl dikerjakan secara spesifik dalam format analog untuk menjaga kedalaman ruang khas Basajan.