Basajan Umumkan Japan Tour 2026, Bawa Bebunyian Priangan ke Negeri Sakura

jpnn.com, BANDUNG - Band rock instrumental asal Kabupaten Bandung, Basajan, mengumumkan rangkaian Japan Tour 2026.

Tur tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memperkenalkan karakter musik Basajan yang berakar pada tradisi Sunda ke audiens global.

Basajan sebelumnya sukses menjalani penampilan internasional perdana dalam Wonderfruit Festival 2025 di Thailand.

Dengan energi dan momentum baru, Basajan terus memperkenalkan bebunyian khas yang kerap disebut sebagai Priangan Psychedelic Groove, ke fase berikutnya dengan menjajal panggung-panggung baru di Jepang.

Tur tersebut tidak hanya berfokus pada penampilan panggung, tetapi juga menjadi ajang strategis bagi Basajan untuk membangun koneksi dan memperluas jaringan di kancah musik internasional.

"Kami melihat Japan Tour ini sebagai pintu untuk memperkenalkan Basajan ke level berikutnya. Bukan cuma tampil, tapi juga membangun koneksi dan membuka kemungkinan baru ke depan,” ungkap Reyhan, pemain gitar dan synthesizer Basajan.

Pada 9-10 April 2026, Basajan akan berpartisipasi dalam Industry Meetings & Pitch Sessions di CUEW, mengikuti Music Matching Sessions, pitching, serta pertemuan langsung dengan promotor festival, label, dan pelaku industri musik lainnya.

Puncak dari rangkaian Japan Tour 2026 hadir pada 11 April 2026, saat Basajan tampil dalam Synchronicity Festival di Shibuya.