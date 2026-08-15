Basarnas Evakuasi 3 Korban Reruntuhan Bangunan Akibat Gempa Flores

jpnn.com, KUPANG - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengevakuasi tiga orang korban yang tertimpa reruntuhan bangunan pascagempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8) pagi.

Deputi Operasi Basarnas, Edy Prakoso, mengungkapkan bahwa proses evakuasi terhadap ketiga korban tersebut telah selesai dilakukan. Dari tiga orang yang berhasil dievakuasi, satu orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya menderita luka-luka.

"Jadi, tiga korban tersebut telah dievakuasi; satu di antaranya meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka," kata Edy Prakoso di Jakarta, Sabtu.

Edy menjelaskan, evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi kejadian, yaitu di kawasan Pelabuhan Lauren Say, Maumere, Kabupaten Sikka. Bangunan di pelabuhan tersebut roboh setelah gempa yang pusatnya berada di kedalaman 15 kilometer arah timur laut Mbay, Nagekeo.

"Saat terjadi gempa, bangunan yang berada di Pelabuhan Lauren Say Maumere-Sikka roboh dan menimpa warga," ujarnya.

Kantor SAR Maumere mengidentifikasi korban meninggal dunia sebagai Meliana Nenong, seorang perempuan berusia 54 tahun. Seluruh korban, baik yang meninggal maupun yang luka, telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers Maumere. Korban luka menerima perawatan medis, sementara korban meninggal menjalani proses pemulasaraan.

"Jadi tiga korban, mereka berhasil dievakuasi, satu di antaranya meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka," kata Edy mengulangi keterangannya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa tim SAR gabungan, yang mencakup personel Kantor SAR Maumere, saat ini telah dikerahkan menuju pusat dampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan lokasi-lokasi terdampak lainnya. Upaya penyisiran dan evakuasi diperluas untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal.