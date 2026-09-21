Basarnas Kembali Temukan 1 Korban Meninggal Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

jpnn.com - BANJARMASIN - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) kembali menemukan satu korban meninggal dunia kecelakaan KMP Virgo Transport 8.

Tim menemukan korban pada Senin (21/9), pukul 14.24 WITA saat melakukan penyisiran di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa tersebut.

Korban yang ditemukan penyelam BSG dalam rangkaian operasi pencarian selanjutnya dievakuasi untuk mendapatkan penanganan serta menjalani proses identifikasi lebih lanjut oleh tim terkait.

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Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan personel SAR akan terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih berada di dalam KMP Virgo Transport 8 dengan tetap mengutamakan keselamatan tim penyelam selama operasi berlangsung.

“Kami tidak berhenti. Setiap temuan adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian kepada keluarga. Tim akan terus melakukan pencarian dengan maksimal, tentunya dengan tetap mengutamakan keselamatan para penyelam,” ujar Syafii dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/9).

Operasi SAR masih terus dilaksanakan dengan melibatkan unsur gabungan, termasuk tim penyelam BSG, untuk melakukan penyisiran pada bagian dalam KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa.

Sebelumnya, pada hari yang sama, penyelam BSG berhasil mengevakuasi dua jasad berjenis kelamin laki-laki masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA saat tim penyelam BSG melakukan operasi pencarian dan penyelaman bawah laut pagi hari.

Dengan ditemukannya tiga jasad hingga Senin pukul 16.00 WITA, Basarnas mengonfirmasi 121 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 selamat dan 13 meninggal dunia. Sementara itu, 122 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KMP Virgo Transport 8. (antara/jpnn)



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