Basarnas Masih Cari 123 Korban Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

jpnn.com - BANJARMASIN - Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 123 korban yang belum ditemukan dalam peristiwa kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, setelah penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan dua jenazah pada Senin (21/9).

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi para korban,” kata Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/9).

Syafii menjelaskan bahwa kedua korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA saat tim penyelam BSG melakukan operasi pencarian dan penyelaman bawah laut.

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Setelah diangkat dari dalam badan kapal yang tenggelam di bawah laut, kedua korban dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru pada pukul 11.20 WITA. Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak terkait guna menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

“Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR gabungan. Kami memastikan setiap korban yang ditemukan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur,” ujar Syafii.

Dia menyampaikan proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan personel dan sarana yang tersedia, baik unsur armada laut dan udara, untuk menemukan 123 korban yang masih dalam pencarian.

Dengan ditemukannya dua korban tersebut, Basarnas mengonfirmasi hingga Senin (21/9), pukul 12.00 WITA bahwa sebanyak 120 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 selamat dan 12 meninggal dunia, sementara 123 lainnya masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8. (antara/jpnn)



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