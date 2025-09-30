Basarnas Optimistis 38 Santri Al Khoziny Sidoarjo Bisa Dievakuasi dengan Selamat

jpnn.com, SIDOARJO - Sebanyak 38 santri diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan dalam peristiwa gedung musala ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur.

Basarnas menyatakan berdasarkan informasi dari pihak pondok pesantren terdapat kurang lebih 140 santri yang menjadi korban, di mana 102 di antaranya telah dievakuasi.

"Artinya saat ini diperkirakan ada 38 santri yang masih terjebak," kata Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit di Posko SAR di dekat lokasi kejadian, Selasa.

Nanang menjelaskan dari 102 santri yang berhasil dievakuasi, sebanyak 91 di antaranya melakukan evakuasi mandiri sesaat setelah kejadian, sedangkan sebelas lainnya berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan oleh tim SAR gabungan sejak proses evakuasi dimulai pada Senin (29/9) petang.

Dari sebelas santri yang berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan tersebut, satu di antaranya terkonfirmasi meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo.

Dia menambahkan tim penyelamat beberapa waktu lalu sempat berkomunikasi dengan salah satu santri yang terjebak di reruntuhan.

Nanang optimistis korban bisa dievakuasi dengan selamat.

Dia menuturkan saat ini pihaknya telah memperluas parameter steril di lokasi kejadian supaya proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar.