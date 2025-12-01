Basarnas Palembang Perkuat Operasi SAR di Sumbar

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 15 orang personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang dikirim ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk membantu perkuat Operasi SAR.

15 orang personil Rescuer Kantor SAR Palembang diberangkatkan oleh Raymond Konstantin selaku Kepala Kantor SAR Palembang menuju ke Sumatera Barat melalui jalur darat dengan estimasi perjalanan kurang lebih 30 Jam, Minggu (30/11) malam.

"Benar, atas perintah Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii 15 orang diberangkatkan ke Sumbar untuk perkuat Operasi SAR," ungkap Raymond, Senin (1/12).

Baca Juga: Basarnas Optimistis 38 Santri Al Khoziny Sidoarjo Bisa Dievakuasi dengan Selamat

Kata Raymond, dengan dukungan unsur Basarnas dari berbagai wilayah diharapkan penanganan Bencana di Sumatera Barat dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

"Mudah-mudahan dengan adanya kiriman dari Basarnas berbagai wilayah dapat meminimalkan jumlah korban dan memulihkan kondisi masyarakat yang terdapat secepat mungkin," kata Raymond singkat.

Seperti diketahui banjir bandang disertai longsor terjadi di wilayah Sumatera, seperti Aceh, Padang, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan data dari BNPB per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. (mcr35/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!

