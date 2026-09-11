Basarnas Perluas Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang Kontak Saat Meliput Erupsi

jpnn.com, PANDEGLANG - Basarnas mengerahkan 13 kapal di hari keempat pencarian lima jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau ke empat sektor.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menyebutkan ke-13 alutsista yang diterjunkan untuk operasi hari keempat yakni KRI Kerambit 627, KN SAR Tetuka, KP Hayabusa, KN SAR Basudewa, KRI Leuser 924, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RBB P Peucang, RIB Lampung, KAL Pahowang, TB Gunung Santri, dan KRI Lepu.

"Untuk hari ini, kami menggerakkan 13 alutsista yang terbagi dalam empat sektor," katanya di Pos SAR Marina Carita, Pandeglang, Banten, Jumat.

Baca Juga: Polda Banten dan Basarnas Cari Rombongan Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Dia menjelaskan yang pertama kapal akan menelusuri sektor A dengan luas area pencarian kurang lebih 1.026 nautical mile, dengan menggunakan KRI Kerambit, KP Sanjaya, dan KAL Pahawang.

"Karena luas areanya cukup luas, jadi di situ kami menggunakan tiga alutsista dan di situ posisinya di laut lepas, kurang lebih di Tanjung Belimbing, Lampung," ujar dia.

Kemudian, untuk sektor B, luas area pencarian kurang lebih 1.020 nautical mile, dengan alutsista yang digunakan KRI Lauser dan KAL Anyer, yang mencari di wilayah barat Pulau Lampung.

Baca Juga: Basarnas Cari Gibran Farelio yang Hilang Terseret Arus saat Mandi di Sungai Enim

Kemudian, untuk Sektor C, luas area pencarian kurang lebih 585 nautical mile, dengan melibatkan dua alutsista, yakni KN SAR Basudewa dari Lampung dan RIB yang ada di Lampung.

"Ini posisinya di utara Tanjung Belimbing. KN SAR melakukan pencarian di wilayah tengah, sedangkan RIB melakukan penyisiran di pesisir pulau atau Tanjung Belimbing tersebut," paparnya.