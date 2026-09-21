Basarnas Terus Sisir Perairan Kalimantan Cari Sisa Korban KM Virgo Transport
jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas terus melakukan penyisiran perairan Kalimantan dalam upaya mencari sisa korban Kapal Virgo Transport 8 hingga memasuki hari ke-38 proses evakuasi atas tenggelam kapal berpenumpang 243 orang itu.
“Sampai saat ini operasi pencarian masih berjalan terutama menyisir permukaan perairan ke arah barat mulai Seruyan, Sukamara hingga Ketapang di Kalimantan Barat,” kata Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin Bram Madya Temara, Selasa.
Dia memastikan operasi masih berlanjut dan belum ada petunjuk pimpinan terkait dengan penghentian pencarian.
Dia mengatakan tiga kapal SAR milik Basarnas masih siaga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yakni KN SAR Pacitan, KN SAR Purworejo dan KN SAR Kamajaya.
Masing-masing kapal bertugas sekitar 40 personel yang secara bergantian melaksanakan penyisiran dan menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat.
Pihaknya terus memonitor rencana operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal ke permukaan oleh Manajemen Kapal Virgo Transport 8, yakni PT Virgo Karya Shipping.
“Karena operasi salvage ini berkaitan upaya kami mencari sisa jenazah yang mungkin terjebak dalam kapal,” katanya.
Hingga kini, masih 53 korban Kapal Virgo yang belum ditemukan sejak kapal tenggelam di Laut Jawa pada 13 September 2026. (antara/jpnn)
Tim Basarnas masih terus melakukan penyisiran perairan Kalimantan untuk mencari sisa korban KM Virgo Transport 8.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
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