Basarnas Ungkap Data Orang Hilang Akibat Banjir di Sumatra, Sebegini Angkanya

Basarnas Ungkap Data Orang Hilang Akibat Banjir di Sumatra, Sebegini Angkanya


Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii mengungkap jumlah orang hilang akibat banjir Sumatra. ilustrasi. Foto: HO-Basarnas/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan pihaknya mengevakuasi sekitar 583 jiwa dalam keadaan meninggal dunia dari bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Hal tersebut diungkapkan Syafii berdasarkan data terbaru Basarnas pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB.

"Terevakuasi meninggal dunia ada 583 orang," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa

Alumnus Akmil 1991 itu menuturkan data orang hilang yang diterima Basarnas pada Selasa itu mencapai 553 orang.

Sebelumnya, total korban hilang sebanyak 464 jiwa.

"Dilaporkan masih dalam pencarian ada 553 orang," kata Syafii.

Eks Aspres Panglima TNI itu mengatakan jumlah korban hilang bertambah karena tim Basarnas menerima laporan warga.

Hanya saja, ujarnya, warga yang dilaporkan hilang berada di wilayah yang terisolasi dan jalur komunikasi yang terputus akibat banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. 



