Basis Pengguna blu by BCA Digital Terus Melonjak, Gen Z dan Milenial Mendominasi

jpnn.com, JAKARTA - BCA Digital mencatatkan pertumbuhan bisnis yang organik dan sehat seiring perayaan usia lima tahun operasinya.

Sepanjang Semester I-2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 20% secara Year-on-Year (YoY) yang didukung peningkatan Net Open Customer (NOC) sebesar 25% YoY.

Pertumbuhan tersebut digerakkan oleh porsi demografi anak muda yang sangat dominan, yakni 56% nasabah blu Gen Z dan 35% Milenial.

Laju akuisisi nasabah baru dipimpin oleh Gen Z dengan pertumbuhan 30% YoY yang disusul Milenial sebesar 20% YoY.

Direktur Bisnis BCA Digital Aditya Wahyu Windarwo mengungkapkan lima tahun pertama perjalanan blu merupakan fase membangun fondasi dan kepercayaan publik.

Memasuki fase ekspansi ke depan, Adit menjelaskan fokus pihak manajemen saat ini melakukan deepening ecosystem secara berkelanjutan.

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"BCA Digital mewarisi rekam jejak stabilitas dan trust dari Grup BCA, namun beroperasi dengan agility dan kelincahan perusahaan teknologi," kata Aditya di Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Pertumbuhan skala pengguna ini dinilai sejalan dengan melekatnya aplikasi blu dalam aktivitas finansial harian para nasabah.