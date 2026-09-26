Baskara Mahendra Cerita Pengalaman Kerja Bareng Mathias Muchus

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Baskara Mahendra kembali beradu akting dengan Mathias Muchus dalam film Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah.

Kerja sama keduanya dalam proyek tersebut bukan kali pertama. Dia mengungkap dirinya sudah sekitar lima kali bekerja bersama aktor senior yang akrab disapa Om Muchus itu.

Meski sudah cukup sering dipertemukan dalam proyek akting, Baskara Mahendra mengatakan selalu ada hal baru yang mereka pelajari ketika kembali bekerja sama.

Kali ini, keduanya banyak mendalami hubungan karakter yang memiliki kedekatan emosional. Baskara Mahendra juga memilih tidak mengungkap detail hubungan tersebut karena berkaitan dengan cerita film.

“Pastinya kalau sama Om Muchus sekarang sudah kenal, sudah berapa kali bareng-bareng juga kami mempelajari bagaimana hubungan dua orang yang saling sayang,” kata Baskara Mahendra saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

Dalam proses pendalaman karakter, mantan suami Sherina Munaf itu mengaku merasa terbantu dengan cara Mathias Muchus berkomunikasi.

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Menurutnya, Mathias Muchus tidak menempatkan dirinya hanya sebagai aktor senior yang memberikan arahan.

Sebaliknya, Mathias Muchus justru menjadi partner diskusi yang membuat proses pengembangan karakter berjalan secara dua arah.