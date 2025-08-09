Basmi Hama Tikus, Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular ke Sawah

jpnn.com, INDRAMAYU - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim melepas ribuan ekor ular jenis Coelognathus radiatus atau ular lanang sapi ke area persawahan sebagai bagian dari program “Ular Sahabat Tani”.

Program ini bertujuan mengendalikan populasi hama tikus yang telah lama meresahkan petani.

Dia mengatakan, ular-ular tersebut dilepas di sejumlah titik yang terdampak serangan tikus parah.

Lucky Hakim sengaja menggandeng para YouTuber dan influencer untuk mendukung gerakan ini.

“Kasihan petani gagal tanam dan rugi besar. Dengan gerakan ini, kita bantu mereka mengatasi hama,” ujarnya, Jumat (8/8).

Menurut Lucky, ular lanang sapi merupakan satwa asli Indramayu yang populasinya menurun akibat perburuan.

Hilangnya predator alami seperti ular, biawak, dan burung hantu, kata dia, membuat populasi tikus tak terkendali.

“Dahulu tikus bisa terkontrol, tetapi sekarang jumlahnya meledak karena predatornya diburu,” katanya.