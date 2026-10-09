Basri Baco Dorong Pemprov DKI Perbanyak Agenda Pariwisata untuk Tarik Wisatawan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak penyelenggaraan konser musik, pameran, festival, dan kegiatan berskala internasional untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Langkah tersebut dinilai dapat mendorong sektor pariwisata sekaligus meningkatkan tingkat hunian hotel di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Basri Baco setelah menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/10).

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Pertemuan tersebut membahas kondisi industri perhotelan sepanjang 2026, termasuk kendala operasional dan peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Baco menilai industri perhotelan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI perlu menampung aspirasi pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Mereka (IHGMA) menyampaikan sejumlah kendala, keluhan, dan harapan terkait potensi serta peluang kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta," ujar Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta tersebut.

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Menurut Baco, penyelenggaraan kegiatan berskala besar dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kegiatan tersebut mencakup konser musik, pameran, festival, serta sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) atau pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.