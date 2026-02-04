BASS3 Hadirkan 3Warna, Bentuk Eksplorasi Harmoni Tanpa Batas

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses memperkenalkan identitas musik pada karya perdana, tiga bassist yang membentuk grup dengan nama BASS3 kembali menggebrak lewat single kedua yang bertajuk 3Warna.

Grup yang digawangi oleh tiga pemain bass lintas generasi dan genre yakni, Roedyanto Wasito dari grup musik Emerald, Bintang Indrianto yang merupakan seorang musisi, producer, dan arranger, dan Rindra Noor dari grup musik Padi Reborn.

Lewat BASS3, ketiga musisi tersebut kembali membuktikan bahwa instrumen bass mampu berbicara lebih dari sekadar penjaga ritme.

Sesuai dengan judulnya, 3Warna merupakan representasi dari peleburan karakter unik masing-masing personel. Dalam lagu itu, pendengar akan disuguhkan komposisi pembagian harmoni yang presisi di antara tiga perangkat bass.

Roedyanto dengan ketebalan groove, lalu Bintang dengan eksplorasi nada-nada artistiknya, hingga Rindra dengan balutan melodi yang kuat dan emosional.

Ketiganya berbagi ruang frekuensi dengan sangat apik, menciptakan tekstur musik yang kaya tanpa saling mendominasi.

Hal yang menarik dan membedakan single ini dari karya sebelumnya yakni hadirnya unsur vokal dari ketiga bassist tersebut. Bukan sebagai vokal utama yang dominan, melainkan sebagai pelengkap harmoni pada bagian chorus.

"Di lagu ini, kami mencoba menyisipkan suara kami bertiga. Sifatnya hanya sekadar penambah warna dan atmosfer untuk melengkapi bagian chorus, agar pesan 3Warna ini terasa lebih organik dan intim bagi pendengar,” ungkap Bintang mewakilkan BASS3.