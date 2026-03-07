Bassist God Bless, Donny Fattah Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris, God Bless menyampaikan kabar duka bahwa pemain bass, Donny Fattah meninggal dunia.

Kabar duka tersebut diungkapkan melalui akun resmi God Bless di Instagram, beberapa saat lalu.

God Bless mengungkap bahwa Donny Fattah mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Sabtu (7/3).

"Berita Duka Cita: Inalilahi waina ilahi rojiun Telah meninggal dunia Donny Fattah, bassist, salah seorang pendiri God Bless, saudara kami tercinta, di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta," ungkap God Bless.

Pemilik hit Semut Hitam itu menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidup Donny Fattah berbuat salah.

Selain itu, God Bless juga mendoakan agar segala kebaikan Donny Fattah diterima di sisi Sang Pencipta.

"Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan almarhum. Semoga amal dan seluruh kebaikannya diterima di sisi-Nya. Aamiin ya robbal aalamiin," tutup God Bless.

Adapun musikus Donny Fattah meninggal dunia dalam usia 76 tahun.