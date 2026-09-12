Bastian Steel Bongkar Rahasia Chemistry Kakak-Adik dengan Fadly Faisal di Web Series Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi Bastian Steel beradu akting dengan Fadly Faisal dalam web series berjudul Penghuni Rumah Warisan.

Dalam web series tersebut, Bastian Steel berperan sebagai Eric, adik dari Enzo yang diperankan oleh Fadly Faisal.

Kekasih Sitha Marino itu mengaku tak kesulitan membangun chemistry dengan Fadly Faisal sebagai adik kakak.

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"Untung Fadly anaknya nyantai banget, jadi ya cepatlah kami ngebondingnya antara dia dan aku untuk jadi abang-adik begitu," ujar Bastian Steel di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (10/9) malam.

Dia pun berupaya dengan maksimal agar chemistry-nya dengan Fadly Faisal sebagai adik kakak dapat terbangun dengan baik.

Dia berharap agar hubungan adik kakak dalam web series itu dapat tersampaikan ke penonton dengan baik.

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"Ya kami coba bangun karakternya sebisa mungkin supaya bisa mendapatkan, karena yang aku harapin, aku pengin banget chemistry yang disampaikan dari awal sampai akhir itu sangat bisa dirasakan oleh teman-teman," ucap Bastian Steel.

"Bahkan perbedaan-perbedaan chemistry antara abang dan adik yang dari konflik mungkin jadi hangat, atau dari hangat jadi konflik itu pengin semoga bisa terdeliver," sambungnya.