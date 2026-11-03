Baswara Institute Apresiasi Respons Cepat Kapolri Suyudi Tangani Polemik Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

jpnn.com, JAKARTA - Founder Baswara Institute Affandi Affan mengapresiasi langkah tegas dan respons cepat Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Respons cepat dan ketegasan Kapolri tersebut berujung pada pencopotan Kapolres Sukoharjo.

Menurut Affandi, langkah yang diambil Kapolri menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Singgih Januratmoko DPR Dukung Pembentukan Ditjen dan Alokasi Khusus untuk Perkuat Pondok Pesantren

Hal tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas institusi, kepercayaan publik, serta memastikan setiap persoalan mendapatkan perhatian serius.

"Saya mengapresiasi ketegasan dan respons cepat Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ini merupakan bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi. Ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik, Kapolri mampu mengambil langkah cepat dan tegas sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat,” ujar Affandi dalam keterangannya pada Selasa (3/11/2026).

Dia menilai kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum.

Baca Juga: PMII UNJ Menuntaskan Mapaba di Pondok Pesantren

Oleh karena itu, respons cepat pimpinan Polri terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Sebagai advokat dan praktisi hukum, Affandi menegaskan bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.