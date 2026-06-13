BAT Indonesia 10 Tahun Berturut-turut Raih Best Companies to Work for in Asia

jpnn.com, JAKARTA - BAT Indonesia kembali menorehkan prestasi bergengsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dengan meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 dalam ajang HR Asia Awards yang digelar oleh Business Media International (BMI).

Penghargaan tersebut menjadi semakin istimewa karena BAT Indonesia juga dianugerahi Platinum Harmonia Award, sebuah penghargaan khusus bagi perusahaan yang berhasil mempertahankan predikat Best Companies to Work for in Asia selama sedikitnya 10 tahun berturut-turut.

"Penghargaan ini merupakan milik seluruh karyawan BAT Indonesia dan mencerminkan budaya perusahaan yang tidak hanya tertuang dalam nilai-nilai perusahaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui setiap tindakan dan keputusan di seluruh organisasi," kata Area Commercial HR Partner BAT Indonesia, Kemala Hayati, Sabtu (13/6).

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BAT Indonesia menjadi salah satu dari hanya tiga perusahaan di Indonesia yang berhasil meraih Platinum Harmonia Award sejak penghargaan tersebut pertama kali diberikan.

Tak hanya itu, pada ajang HR Asia Awards 2026, perusahaan untuk pertama kalinya juga menerima HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026.

Pengakuan ini diberikan atas komitmen BAT Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman, mencakup latar belakang suku, budaya, gender, kebutuhan khusus, serta berbagai aspek keberagaman lainnya.

Dia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh karyawan yang telah membangun budaya perusahaan yang kuat dan konsisten.

"Hal yang membuat penghargaan ini semakin bermakna adalah karena pengakuan ini lahir dari pengalaman nyata para karyawan kami, yang menunjukkan bahwa kepercayaan, inklusivitas, dan rasa saling menghargai benar-benar menjadi bagian dari etos kerja," ujar Kemala.