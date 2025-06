BAT Indonesia Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia

jpnn.com, JAKARTA - BAT Indonesia menjadi salah satu dari 15 perusahaan yang berhasil meraih Golden Award dalam ajang Human Resources (HR) Asia Award. Ini merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Golden Award sebuah kategori khusus yang diberikan kepada perusahaan yang mampu mempertahankan pencapaian ini secara konsisten selama minimal lima tahun berturut-turut. Baca Juga: BAT Indonesia Raih Best Companies to Work for In Asia 2023 Awards "Ini kami capai setelah melalui proses evaluasi yang ketat," kata Direktur HR & Inklusi BAT Indonesia, Jonathan Sembiring, Sabtu (21/6). Selain itu, tahun ini BAT Indonesia kembali memperoleh penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2025. Ini menjadi tahun kesembilan BAT Indonesia meraih penghargaan yang diselenggarakan oleh Business Media International (BMI). Baca Juga: BAT Indonesia Raih Top Employer 2023 "Bukan hal yang mudah meraih penghargaan selama sembilan tahun berturut-turut," ucapnya. Penilaian dilakukan mulai dari proses screening, survei internal kepada karyawan menggunakan Total Engagement Assessment Model (TEAM) dan proses audit independen.