Batal Bubar, Kangen Band Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Kangen Band ternyata batal bubar. Band asal Lampung itu memutuskan untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan di industri musik.

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun resmi Kangen Band di Instagram. Pengumuman disampaikan setelah gitaris Dodhy menyatakan bahwa Kangen Band bubar.

“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama setelah kami sempat menyatakan bahwa Kangen Band akan bubar," tulis Kangen Band, Senin (14/9).

Pemilik hit Yolanda itu menyadari pernyataan mengenai pembubaran grup telah membuat banyak pihak kecewa dan sedih.

Kangen Band pun memahami keputusan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari para penggemar.

Setelah melalui diskusi panjang dan emosional, para personel Kangen Band akhirnya kembali duduk bersama untuk membicarakan kelanjutan grup.

Dalam proses tersebut, Andika Mahesa, Dodhy, dan kawan-kawan kembali mengingat berbagai perjalanan yang telah dilalui bersama, mulai dari perjuangan, tawa, air mata, hingga berbagai kenangan yang telah tercipta selama menjadi bagian dari Kangen Band.

“Kami akhirnya menyadari satu hal: Kangen Band bukan hanya tentang kami yang berada di atas panggung. Kangen Band adalah tentang kalian semua yang tumbuh bersama lagu-lagu kami,” lanjut Kangen Band.