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Batal dengan Hanania, Elly Sugigi Dibiayai Umrah oleh Sosok Ini

Batal dengan Hanania, Elly Sugigi Dibiayai Umrah oleh Sosok Ini
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Elly Sugigi atau yang akrab disapa Mpok Elly. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi ternyata nyaris menjalin kerja sama dengan Hanania Group, travel umrah yang kini tersandung kasus penipuan terhadap jemaah.

Dia mengaku sempat ditawari umrah oleh salah satu pegawai Hanania yang merupakan temannya.

Akan tetapi, Elly Sugigi tidak kunjung diberangkatkan. Dia makin kecewa karena Hanania malah memberangkatkan sejumlah selebritas lain.

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Meski sedih, perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu mencoba ikhlas. Dia tidak menyangka justru akhirnya mendapatkan rezeki lewat istri Pasha Ungu, Adelia Pasha.

"Setelah Hanania enggak, aku dapat dari Mas Pasha Ungu," kata Elly Sugigi saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 54 tahun itu mengungkap bahwa Adelia Pasha ternyata mengajak dirinya untuk umrah ke Tanah Suci.

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Menurutnya, momen tersebut merupakan salah satu kebaikan hati Adelia Pasha yang tidak akan dilupakannya.

"Aku dapat (umrah) dari Adelia Pasha, istri Pasha Ungu," ucap Elly Sugigi .

Selebritas Elly Sugigi ternyata nyaris menjalin kerja sama dengan Hanania Group, travel umrah yang kini tersandung kasus penipuan terhadap jemaah.

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