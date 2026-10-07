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Batal Rujuk dengan Audi Marissa, Anthony Xie Merespons Begini

Batal Rujuk dengan Audi Marissa, Anthony Xie Merespons Begini
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Anthony Xie di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, pasangan tersebut disebut telah mencapai kesepakatan untuk rujuk setelah menjalani proses mediasi. Namun, Audi Marissa kini memilih tetap melanjutkan perkara perceraian ke tahap pokok persidangan.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan kliennya menerima apa pun keputusan Audi Marissa selaku penggugat.

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"Dari sisi klien kami, apa pun keputusan dari penggugat, klien kami tetap legawa," ujar Rendi Rumapea di PN Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Dia menuturkan Anthony Xie akan mengikuti keputusan yang diambil Audi Marissa. Menurut Rendi, kebahagiaan Audi Marissa menjadi salah satu hal yang turut menjadi perhatian kliennya.

"Dari klien kami apa pun keputusan dari penggugat dia menerima. Jika ingin rujuk ya menerima, jika mau seperti apa pun karena mungkin ya dari sisi klien kami, kebahagiaan penggugat ya kebahagiaan dia," ucap Rendi.

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Meski demikian, Rendi mengaku belum mengetahui secara detail perasaan Anthony Xie setelah Audi Marissa memutuskan melanjutkan proses perceraian. Dia mengatakan akan lebih dulu membicarakan sikap dan langkah kliennya ke depan.

"Saya belum tahu secara detail perasaan dia seperti apa, ya mungkin nanti saya akan ngobrol dulu lah dengan klien, sikap dia seperti apa ke depannya," kata Rendi.

Anthony Xie, melalui kuasa hukumnya memberikan respons terkait batalnya rujuk dengan Audi Marissa.

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