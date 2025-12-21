Batal Tampil di Hammersonic 2026, My Chemical Romance Umumkan Jadwal Konser Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance batal tampil dalam festival musik, Hammersonic 2026 di NICE PIK Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

Kabar tersebut diumumkan oleh promotor Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemegang tiket Hammersonic atas perubahan jadwal penampilan My Chemical Romance. MCR tidak dapat tampil di Hammersonic Festival sesuai jadwal yang telah diumumkan," ungkap Ravel Entertainment, Sabtu (20/12).

My Chemical Romance urung tampil di Hammersonic 2026 lantaran terdapat perubahan jadwal tur Asia yang hendak dijalani.

Meski batal beraksi di Hammersonic 2026, My Chemical Romance bakal tetap menggelar konser tunggal di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

"MCR akan kembali ke Jakarta untuk konser tunggal, My Chemical Romance Live in Jakarta, yang akan berlangsung pada 22 November 2026 di Jakarta International Stadium," beber Ravel Entertainment.

Promotor menyiapkan opsi pengembalian tiket untuk calon penonton Hammersonic 2026.

Bagi yang tidak refund, bisa memakai tiket tersebut pada konser My Chemical Romance mendatang.