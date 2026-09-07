Batalkan Demo, 10 Pimpinan Forum PPPK Pilih Serahkan Data kepada Dasco
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu dijadwalkan bertemu pemerintah dan DPR RI.
Agenda utamanya membahas realisasi terhadap tuntutan massa aksi. Di samping menyerahkan data pembanding.
Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, empat tuntutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dipenuhi dan Pak Dasco minta waktu sebulan
Pertemuan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbuah manis.
Aksi besar-besaran 7 September 2026 yang rencananya melibatkan 35 ribu orang dibatalkan.
Menurut Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, permintaan PPPK dan PPPK paruh waktu hanya empat. Ketika empat tuntutan itu dikabulkan, otomatis demo 7 September batal dilaksanakan.
Empat tuntutan massa sebagai berikut:
1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026
10 pimpinan forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu menyerahkan data pembanding kepada DPR RI dan pemerintah
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