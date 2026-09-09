Batalkan Penampilan di Batam, Juicy Luicy Dihujani Kritik

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Juicy Luicy mendapat kritik dari sejumlah netizen setelah batal tampil dalam gelaran XYZ Live Ground 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Kritik tersebut muncul setelah pihak penyelenggara XYZ Liveground memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran Juicy Luicy di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, pada Sabtu (5/9).

Meski tidak menyebut nama Juicy Luicy secara langsung, kronologi yang disampaikan diduga berkaitan dengan batalnya penampilan grup musik tersebut.

Penyelenggara kemudian menyinggung persoalan kelebihan bagasi atau over baggage yang muncul saat proses keberangkatan menuju Batam.

Menurut pihak XYZ Liveground, biaya kelebihan bagasi ditawarkan untuk dibayarkan terlebih dahulu agar perjalanan tetap dapat dilanjutkan. Biaya itu kemudian akan diproses melalui mekanisme reimbursement.

Klarifikasi tersebut kemudian memicu beragam respons dari netizen di media sosial. Banyak netizen bahkan pelaku industri musik yang melayangkan kritik kepada Juicy Luicy.

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“Please kalian itu bagus, aku mulai suka lhoo setelah memaafkan dan memaklumi vokalismu yang cuma boxeran waktu GR dulu. Eh ini malah bertingkah lagi. Kalian belum terlalu terkenal jangan bertingkah dan mengecewakan orang lain,” tulis @david_rizal.