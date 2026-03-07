Batam Prime Travel Hadirkan Travel Hub & Penitipan Koper Pertama di Batam Center

jpnn.com, BATAM - Batam Prime Travel resmi menghadirkan travel hub pertama di Pelabuhan Batam Center yang menggabungkan layanan transportasi dan luggage storage dalam satu titik paling strategis di pintu kedatangan internasional Batam.

Berlokasi di lantai satu, Batam Prime Travel menjadi layanan pertama yang memungkinkan wisatawan menitipkan koper sekaligus mengatur kebutuhan transportasi tanpa harus keluar dari area pelabuhan.

Direktur Utama Batam Prime Travel Saleh A. Sagran menjelaskan bahwa inovasi ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap pola perjalanan wisatawan di Batam.

"Kami memahami bahwa impresi pertama seorang wisatawan sangat menentukan kenyamanan mereka selama berlibur. Selama ini, banyak tamu yang merasa terbebani dengan barang bawaan saat baru sampai, sementara waktu check-in hotel masih lama. Dengan hadirnya travel hub ini, kami ingin memberikan solusi instan, titipkan koper dengan aman, lalu silakan jelajahi Batam dengan tangan kosong dan hati yang senang," ujar Saleh.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Batam merupakan salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia, melampaui satu juta kunjungan per tahun.

Sebagian besar merupakan short trip traveler yang tiba di pagi hari. Kondisi inilah yang dirasakan langsung oleh Dinda, salah satu wisatawan lokal yang mencoba layanan ini.

"Ini benar-benar game changer buat saya yang sering day trip ke Batam. Tadi saya sampai jam 9 pagi dan langsung titip koper di sini karena malas membawanya ke mal dan tempat makan. Prosesnya cepat, lokasinya tepat di depan mata setelah keluar pintu imigrasi, dan stafnya sangat membantu. Jadi bisa langsung lanjut city tour tanpa ribet," ungkap Dinda.

Melalui konsep one stop travel solution, Batam Prime Travel tidak hanya menawarkan penitipan koper yang aman, tetapi juga layanan sewa mobil dengan pengemudi profesional, antar jemput hotel, dan paket city tour Batam dalam satu lokasi terpadu.