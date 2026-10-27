Batavia PIK Hadirkan Pesona Nusantara Extravaganza, Liburan Keluarga akan Kian Seru

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Kawasan wisata dan destinasi kuliner serta hiburan tepi laut (floating city) Batavia di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, tak pernah kehabisan cara dalam menghadirkan atraksi bagi keluarga.

Pada akhir Oktober hingga awal November 2026, kawasan yang dikelola Amantara (anak usaha Agung Sedayu Group) itu akan menghadirkan Pesona Nusantara Extravaganza yang bisa menjadi pilihan aktivitas liburan bersama keluarga.

Pesona Nusantara Extravaganza 2026 menawarkan perpaduan wisata kuliner, hiburan musik, bazar fesyen, serta berbagai kegiatan komunitas. Festival yang diselenggarakan di Pasar Rakjat, Batavia PIK, itu dijadwalkan berlangsung selama 12 hari, mulai 28 Oktober hingga 8 November 2026.

Melalui festival itu, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas dalam satu kawasan tanpa harus berpindah lokasi untuk mencari hiburan dan tempat makan. Salah satu agenda yang disiapkan ialah pertunjukan musik secara langsung atau live music yang akan menjadi bagian dari rangkaian hiburan festival.

Kehadiran pertunjukan musik itu diharapkan dapat menambah kenyamanan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.

Selain menikmati musik, masyarakat juga dapat menyaksikan peragaan busana atau fashion show serta mengunjungi bazar fesyen yang menjadi salah satu agenda kegiatan.

Aktivitas tersebut memberikan pilihan bagi pengunjung yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan mode, produk kreatif, maupun tren busana.