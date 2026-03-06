Batavia PIK Jadi Spot Favorit Menunggu Buka Puasa, Ngabuburit Serasa di Kota Tua Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Ramadan ini kerap dipadati warga yang ingin menikmati suasana sore sambil berjalan santai.
Salah satu lokasi yang belakangan populer sebagai tempat ngabuburit di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu ialah Batavia PIK.
Berbeda dari kawasan kuliner pada umumnya, Batavia PIK di Jakarta Utara menawarkan pengalaman yang unik.
Deretan bangunan bergaya kolonial Eropa dengan fasad klasik, balkon dari besi tempa, dan jendela besar, membuat suasana kawasan floating city di kawasan tepi laut PIK itu seperti suasana di kota tua di Eropa.
Saat matahari mulai turun, cahaya senja memantul di sepanjang waterfront promenade yang menjadi daya tarik utama Batavia PIK.
Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berjalan santai, bersepeda ringan, atau sekadar duduk menikmati angin laut sambil menunggu waktu berbuka.
Nuansa internasional itu kian terasa ketika lampu-lampu bangunan mulai menyala menjelang malam.
Jalanan yang tertata rapi dengan bangunan bergaya klasik menciptakan atmosfer romantis yang sering membuat pengunjung merasa seperti sedang berada di kawasan wisata Eropa.
Batavia PIK menjadi destinasi favorit warga untuk ngabuburit, menghadirkan suasana ala Kota Tua Eropa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Sinergi dengan Merchant, BNI Gelar Wondrful Iftar 2026
- Menu MBG Ramadan Diprotes Orang Tua Siswa, Sufmi Dasco Merespons
- Garage Day Surabaya 2026 Salurkan Bantuan untuk 7.250 Keluarga Prasejahtera
- Sesuai Instruksi Zulhas, Fraksi PAN Bikin Acara Tebus Murah Sembako dan Mudik Gratis
- Bos TelkomGroup Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Digital Menjelang Idulfitri
- TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Buat Ramadan Ekstra Seru, Aktivitas Ekonomi Melaju