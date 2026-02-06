menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » BATC 2026: Gebuk Negeri Gajah Putih, Tim Beregu Putri Indonesia Tantang Korea di Semifinal

BATC 2026: Gebuk Negeri Gajah Putih, Tim Beregu Putri Indonesia Tantang Korea di Semifinal

BATC 2026: Gebuk Negeri Gajah Putih, Tim Beregu Putri Indonesia Tantang Korea di Semifinal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi saat berlaga pada ajang Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 di Qingdao Conson Gymnasium, Jakarta, Jumat (7/2). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 seusai mengalahkan Thailand.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Jakarta, Jumat (7/2/2026), Siti Fadia Silva Ramadhanti dan kolega menang dengan skor 3-2.

Pada pertandingan ini, Srikandi Merah Putih tertinggal terlebih dahulu seusai Thalita Ramadhani Wiryawan gagal menyumbang poin.

Baca Juga:

Tunggal putri asal klub Jaya Raya itu menyerah di hadapan Busanan Ongbamrungphan straight game 22-24, 18-21.

Indonesia kemudian bangkit melalui kemenangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Peraih medali perak SEA Games 2025 itu sukses menundukkan pasangan Thailand Tidapron Kleebyeesun/Nattamon Laisuan dengan skor 21-14, 21-18.

Baca Juga:

Namun, momentum tersebut belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya.

Pada partai ketiga, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi harus mengakui keunggulan Pitchamon Opatniputh lewat pertarungan rubber game 21-19, 17-21, 13-21.

Tim beregu putri Indonesia tembus semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 seusai mengalahkan Thailand, Jumat (6/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI