BATC 2026: Gebuk Negeri Gajah Putih, Tim Beregu Putri Indonesia Tantang Korea di Semifinal
jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia memastikan langkah ke semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 seusai mengalahkan Thailand.
Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Jakarta, Jumat (7/2/2026), Siti Fadia Silva Ramadhanti dan kolega menang dengan skor 3-2.
Pada pertandingan ini, Srikandi Merah Putih tertinggal terlebih dahulu seusai Thalita Ramadhani Wiryawan gagal menyumbang poin.
Tunggal putri asal klub Jaya Raya itu menyerah di hadapan Busanan Ongbamrungphan straight game 22-24, 18-21.
Indonesia kemudian bangkit melalui kemenangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.
Peraih medali perak SEA Games 2025 itu sukses menundukkan pasangan Thailand Tidapron Kleebyeesun/Nattamon Laisuan dengan skor 21-14, 21-18.
Namun, momentum tersebut belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya.
Pada partai ketiga, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi harus mengakui keunggulan Pitchamon Opatniputh lewat pertarungan rubber game 21-19, 17-21, 13-21.
Tim beregu putri Indonesia tembus semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 seusai mengalahkan Thailand, Jumat (6/2)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hasil BATC 2026: Anthony Sinisuka Ginting Cs Susah Payah Mengalahkan Malaysia
- Tim Beregu Tampil Berbeda di BATC 2026 Setelah Tanpa Sponsor Utama
- BATC 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Andalkan Pemain Muda Hadapi Myanmar
- Anthony Ginting Bangkit, Tim Indonesia Siap Berperang di Kejuaraan Asia Beregu 2026
- Prestasi Dibayar Tuntas, Atlet PB Djarum Diguyur Bonus Rp 512 Juta
- MPBI Kritik Keras Meet and Greet Raymond/Joaquin di Malam Sebelum Final