BATC 2026: Tim Beregu Putra Indonesia Andalkan Pemain Muda Hadapi Myanmar

jpnn.com, SHANDONG - Tim beregu putra Indonesia akan memulai perjuangan di Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 dengan menghadapi Myanmar.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Shandong, Selasa (3/2) mulai pukul 16.00 WIB.

Skuad Merah Putih menurunkan komposisi terbaik dari sektor tunggal maupun ganda putra.

Prahdiska Bagas Shujiwo, Anthony Sinisuka Ginting, dan Richie Duta Richardo akan diandalkan mendulang poin dari sektor tunggal.

Adapun di sektor ganda, terdapat nama Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Kapten tim beregu putra Indonesia, Ginting enggan meremehkan Myanmar di laga perdana BATC 2026.

Pemain asal Cimahi itu berharap rekan-rekannya bisa fokus untuk mengemas kemenangan perdana di ajang Kejuaraan Beregu Asia 2026.

“Yang paling utama sih komunikasi antara anggota tim memang harus kuat dan kompak jadi terlepas kami tidak tahu nanti main bakal kayak gimana. Menang kalah tetap kami sebagai satu tim. Tidak ada yang saling menyalahkan," ujar peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu.