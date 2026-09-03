BATIC 2026 Mengukuhkan Indonesia sebagai Hub Kolaborasi Digital Asia Pasifik

jpnn.com, NUSA DUA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 yang diselenggarakan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, kembali mempertemukan para pemimpin dan pelaku industri digital global untuk membahas arah perkembangan ekosistem digital Asia Pasifik.

Rangkaian konferensi dan side events BATIC 2026 yang berlangsung di Bali pada 24–28 Agustus 2026 itu mengangkat berbagai isu strategis mulai dari penguatan infrastruktur konektivitas, cloud, hingga pemanfaatan AI, sekaligus mendorong kolaborasi lintas ekosistem untuk menciptakan pertumbuhan digital yang berkelanjutan.

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Para delegasi dan peserta BATIC 2026 berfoto bersama dalam rangkaian Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Bali. Mengusung tema “Uniting Ecosystem to Drive Connected Progress,” BATIC 2026 mempertemukan lebih dari 2.700 delegasi dari 67 negara untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pertumbuhan ekosistem digital Asia Pasifik. Foto: Dokumentasi Telkom

Mengusung tema besar 'Uniting Ecosystem to Drive Connected Progress', BATIC 2026 berhasil menarik keikutsertaan lebih dari 2.700 delegasi dari lebih dari 760 perusahaan yang berasal dari 67 negara, 72 sponsor dan exhibitor, serta menghasilkan lebih dari 4.500 pertemuan terjadwal melalui aplikasi BATIC.

Rangkaian konferensi dan diskusi tersebut terbagi dalam dua hari utama penyelenggaraan.

Konferensi BATIC 2026 hari pertama dibuka Senior Managing Director Teneo Sam Evans yang mengulas peran jaringan generasi berikutnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini melalui keynote 'Empowering the Digital Future: Connectivity, Innovation, and Growth' menekankan pentingnya jaringan canggih, otomatisasi berbasis AI, dan infrastruktur digital dalam membuka peluang pertumbuhan baru.

Dia menekankan membangun masa depan digital mengharuskan kita untuk memperkuat fondasi, mengadopsi kecerdasan, dan berkolaborasi di seluruh ekosistem.