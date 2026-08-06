BATIC 2026 Siap Buka Jalan Menuju Masa Depan AI, Konektivitas & Infrastruktur Digital
jpnn.com, NUSA DUA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) memasuki babak baru setelah satu dekade menjadi wadah kolaborasi yang mendorong transformasi digital di Asia Tenggara.
BATIC kini dengan visi yang semakin besar dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung untuk mendukung masa depan transformasi enterprise dan inovasi digital.
Diselenggarakan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang berfokus pada bisnis internasional, BATIC 2026 akan berlangsung pada 24–28 Agustus 2026 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, dan akan mempertemukan lebih dari 2.300 delegasi yang mewakili 600+ perusahaan dari 55 negara.
Mengusung tema 'Uniting Ecosystem to Drive Connected Progress', BATIC 2026 hadir sebagai respons atas dinamika industri digital yang terus berkembang.
Di tengah pesatnya kemajuan kecerdasan artifisial (AI), komputasi awan (cloud), konektivitas generasi berikutnya, dan infrastruktur digital, transformasi tidak lagi dapat diwujudkan secara individual.
Kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat antarindustri, lintas sektor, dan lintas negara.
Memasuki penyelenggaraan ke-11, BATIC tidak lagi sekadar menjadi forum industri telekomunikasi, melainkan berkembang sebagai platform kolaborasi yang mempertemukan para pemimpin perusahaan, penyedia teknologi, regulator, investor, hyperscaler, hingga pelaku inovasi digital dari berbagai belahan dunia.
Di tengah ekosistem digital yang semakin saling terhubung, BATIC menjadi wadah untuk membahas berbagai peluang dan tantangan bersama, mulai dari adopsi AI, infrastruktur digital, konektivitas yang tepercaya, hingga pertumbuhan digital yang berkelanjutan, melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor.
Upaya Telin dan TelkomGroup mendukung fokus Danantara untuk memperkuat ekonomi digital nasional melalui transformasi enterprise dan kolaborasi regional
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