Batman Versi Robert Pattinson Disebut Sulit Masuk DCU James Gunn, Ini Sebabnya

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor Robert Pattinson mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan Batman versi dirinya berinteraksi dengan karakter lain dalam DC Universe (DCU) yang tengah dikembangkan James Gunn.

Pria kelahiran London, Inggris itu diketahui memerankan Bruce Wayne alias Batman dalam film The Batman garapan sutradara Matt Reeves yang dirilis pada 2022.

Robert Pattinson juga akan kembali memerankan karakter tersebut dalam sekuel The Batman Part II yang saat ini tengah diproduksi.

Namun, dia menilai cukup sulit bagi Batman versinya untuk berada dalam satu dunia dengan karakter DC lainnya, termasuk Superman yang kini diperankan David Corenswet.

Hal tersebut disampaikan Robert Pattinson saat berbincang dengan LADbible, seperti dilansir dari The Hollywood Reporter.

“Saya pikir akan agak sulit untuk memiliki versi Bruce ini di luar dunia itu,” kata Robert Pattinson.

Menurutnya, proses syuting The Batman yang berlangsung cukup lama serta pendekatan visual dan suasana film yang begitu spesifik membuat karakter itu terasa melekat pada dirinya.

“Saya kira karena panjang pengambilan gambar tetapi juga jenis gaya yang spesifik, nadanya masuk ke dalam diri Anda,” ujarnya.