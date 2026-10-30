Batu Bara Sitaan dari Samin Tan Terjual Rp264 Miliar

jpnn.com - Ratusan ribu ton batu bara yang merupakan barang sitaan dari tersangka Samin Tan sudah laku terjual.

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung menyebut batu bara itu terjual dalam lelang dengan nilai Rp264 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut penjualan barang sitaan itu dilakukan BPA bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya.

"Telah melaksanakan lelang benda sitaan berupa komoditas batu bara sebanyak kurang lebih 209.081,97 ton dengan harga penawaran sebesar Rp264 miliar," kata Anang Supriatna dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada tahun 2016–2025

Objek lelang yang ditawarkan berupa batu bara sejumlah kurang lebih 171.107 metrik ton (MT) yang berlokasi di Jetty PT Artha Contractors dan batu bara sejumlah kurang lebih 66.000 MT yang terletak di atas 15 tongkang yang berlokasi di area Jetty PT Artha Contractors, di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Objek tersebut ditetapkan dengan nilai limit sebesar Rp263 miliar dan kewajiban uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp130 miliar.

Anang menyebut, terdapat satu peserta lelang yang disahkan dan dinyatakan menang.