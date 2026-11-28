jpnn.com, JAKARTA - PT BAW Automobile Trading Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat eksistensi di industri otomotif nasional.

Tidak hanya berfokus pada pemasaran dan penjualan kendaraan, pabrikan mobil asal Tiongkok itu terus meningkatkan kualitas layanan aftersales sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kepercayaan konsumen di Indonesia.

Salah satu langkah komitmen itu dilakukan melalui perluasan jaringan layanan aftersales.

BAW Automobile bahkan menargetkan akan membangun 10 diler di Indonesia hingga akhir tahun 2026.

Target ini merupakan bagian dari strategi BAW untuk memperkuat kehadirannya di pasar otomotif nasional.

President Director PT BAW Automobile Trading Indonesia Tang Youhu mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kehadiran BAW di Indonesia, tidak hanya melalui kendaraan berkualitas seperti BAW M8, tetapi juga dengan membangun ekosistem layanan yang andal dan mudah dijangkau.

"Pengembangan jaringan diler dan layanan purnajual menjadi bagian penting dari upaya kami untuk memberikan pengalaman kepemilikan yang semakin baik bagi konsumen,” ujar Tang Youhu.

Saat ini, BAW Indonesia telah mengoperasikan empat jaringan diler berfasilitas lengkap 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang berlokasi di Pluit, Bekasi, Surabaya, dan Batam.