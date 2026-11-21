jpnn.com, TANGERANG - Beijing Automobile Works (BAW) meluncurkan BAW M8 dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Tangerang, Jumat (20/11).

Mengusung slogan “Everyone Is VIP”, BAW M8 merupakan mobil MPV Listrik premium dengan konfigurasi 9-seater pertama di Indonesia.

Mobil asal Tiongkok itu membawa perspektif baru tentang mobilitas premium: kemewahan bukan hanya tentang siapa yang berada di balik kemudi, tetapi juga tentang bagaimana setiap penumpang dapat menikmati pengalaman perjalanan yang istimewa.

Hal ini diwujudkan melalui kabin yang luas, kenyamanan tempat duduk, serta berbagai fitur penunjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh penumpang.

Vice General Manager of Weiqiao Smart Auto International Co., Ltd Du Richard mengungkapkan BAW M8 menawarkan pengalaman mobilitas premium yang dapat dinikmati oleh setiap penumpang.

"Kehadiran BAW di GAW 2026 dapat semakin memperkenalkan produk, komitmen, dan visi kami kepada masyarakat Indonesia,” ujar Du Richard.

BAW M8 memberikan pilihan mobilitas yang lebih luas bagi keluarga maupun konsumen dengan kebutuhan perjalanan bersama banyak

penumpang, tanpa mengesampingkan kenyamanan.

Selain Premium 9 Seater, BAW M8 juga tersedia dalam varian Premium 7 Seater dan Flagship 7 Seater yang menawarkan pengalaman lebih premium melalui kelengkapan fitur kenyamanan dan teknologi keselamatan.