Bawa 11 Pemain Naturalisasi, Timnas Indonesia Tetap Gagal di Piala AFF 2026

jpnn.com - Harapan besar yang mengiringi langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 harus berakhir lebih cepat. Skuad Garuda dipastikan tersingkir setelah gagal menembus babak semifinal.

Hasil imbang 1-1 saat menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), menjadi akhir perjalanan Rizky Ridho dan kawan-kawan pada turnamen antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Timnas Indonesia hanya mampu mengumpulkan tujuh poin dan menutup persaingan Grup A di posisi ketiga. Tiket semifinal akhirnya menjadi milik Vietnam dan Singapura.

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Modal Besar Tak Berbuah Hasil

Kegagalan ini terasa makin menyakitkan karena Timnas Indonesia datang dengan bekal yang sangat menjanjikan.

Selain menjalani pemusatan latihan dalam waktu yang relatif panjang di Bali, pelatih John Herdman juga membawa 11 pemain naturalisasi ke dalam skuad.

Deretan pemain tersebut ialah Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Tim Geypens, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, dan Jens Raven.

Herdman bahkan tetap menyertakan satu pemain naturalisasi lagi, yakni Justin Hubner. Namun, sang pemain tidak mendapat izin dari klubnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.

Dengan komposisi tersebut, publik berharap Garuda mampu melangkah lebih jauh, bahkan mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF.