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Bawa 15 IP Lokal ke IDW 2026 di PIK2, Kemenekraf Kirim 3 Desainer Muda ke Italia

Bawa 15 IP Lokal ke IDW 2026 di PIK2, Kemenekraf Kirim 3 Desainer Muda ke Italia
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CEO Indonesia Design District (IDD) PIK2 Ipeng Widjojo (paling kiri) bersama Direktur Institut Kebudayaan Italia di Jakarta Michele Cavallaro (tengah) dan Direktur Arsitektur dan Desain Kemenekraf/Barekraf Sabar Norma Megawati Panjaitan di sela Indonesia Design Week (IDW) 2026. Foto: dokumentasi IDD PIK2

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf) memberikan dukungan konkret untuk Indonesia Design Week (IDW) 2026 yang digelar di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Pada IDD kali ini, kementerian pimpinan Menteri Teuku Riefky Harsya itu mengkurasi 15 intellectual property (IP) lokal yang ditampilkan dalam rangkaian festival desain dan industri kreatif tahunan terbesar di Indonesia yang berlangsung pada 18–27 September 2026 tersebut.

Kemenekraf juga mendukung keberangkatan tiga desainer muda Indonesia ke SaloneSatellite di Milan, Italia, yang dikenal sebagai pameran desain ternama di dunia.

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Direktur Arsitektur dan Desain Kemenekraf/Barekraf Sabar Norma Megawati Panjaitan mengatakan IDW menjadi salah satu platform penting bagi pertumbuhan pelaku desain nasional.

“IDW 2026 ini luar biasa sekali. Setiap tahun tentunya berbeda dan pada tahun-tahun sebelumnya kami juga tetap mendukung kegiatan IDW,” kata Norma di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pejabat eselon II itu menjelaskan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk IDD tahun difokuskan kepada IP lokal.

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“Tahun ini kami berkolaborasi dengan menampilkan IP-IP lokal dalam IDW. Ada 15 IP yang sudah kami kurasi bersama panitia Indonesia Design Week,” ujarnya.

Menurut Norma, langkah itu tidak hanya dimaksudkan untuk memberi ruang pamer. Sebab, Kemenekraf ingin memastikan pelaku industri kreatif lokal bisa memperoleh jejaring yang lebih luas dan berkembang setelah mengikuti IDW.

Kemenekraf melihat Indonesia Design Week membuka peluang nyata bagi pelaku ekonomi kreatif.

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