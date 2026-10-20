Bawa 5 Tuntutan, Mahasiswa Demonstrasi di Tugu Tani Saat 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas yang menamakan diri Komite Sadar menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Demonstrasi digelar mahasiswa saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tepat dua tahun memimpin Indonesia.

Adapun, Komite Sadar terdiri dari BEM Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) dan Universitas Padjadjaran, hingga BEM Universitas Diponegoro.

Selain itu, Komite Sadar terdiri dari BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya.

Tampak, puluhan mahasiswa datang dengan membawa berbagai spanduk dan poster dalam demonstrasi kali ini.

Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra menyebut demonstrasi pada Selasa ini membawa lima tuntutan.

Pertama, kata dia, Komite Sadar menuntut pemerintah menetapkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional dan memulihkan ekosistem wilayah yang sama.

"Membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial yang sampai hari ini kita masih lihat," kata Fatimah mengungkap tuntutan kedua, Selasa.