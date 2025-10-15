menu
Bawa Anak yang Masih Bayi, Suami Istri Maling Motor di Bekasi
Polisi menunjukkan dokumen barang bukti aksi pidana pencurian sepeda motor oleh pelaku pasangan suami istri di Mapolsek Babelan, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

jpnn.com, BEKASI - Pasangan suami istri N (35) dan U (20) nekat maling motor di area Musala Salman Al Farisi Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jabar.

N dan U melakukan pencurian bersama anak mereka yang masih bayi.

Kapolsek Babelan Kompol Wito menjelaskan pelaku melancarkan aksi dengan modus berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir di tempat sepi.

Baca Juga:

Pelaku pria bertugas mencuri sepeda motor sementara istrinya tetap di kendaraan mereka bersama si anak.

"Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah mereka berdua, pasutri, membawa anaknya, berboncengan keliling, kemudian mencari sepeda motor terparkir. Si istri tetap di motor bersama anaknya berusia empat tahun saat suaminya mengambil sepeda motor yang terparkir milik korban," katanya di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan aksi pelaku diketahui warga yang kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap serta melaporkan peristiwa itu kepada petugas kepolisian untuk diamankan.

Baca Juga:

Setelah diperiksa polisi, aksi pencurian sepeda motor ini bukan kali pertama dilakukan pasangan tersebut.

Mereka juga pernah melancarkan aksi serupa di beberapa lokasi lain, bahkan di luar wilayah hukum Polsek Babelan.

