menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan

Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan

Bawa Ayah Saat Sidang Cerai, Chikita Meidy Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chikita Meidy. Foto: Instagram/chikitameidy

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya masih dalam proses perceraian.

Sidang cerai suami istri itu kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).

Agenda persidangan kali ini yakni keterangan saksi dari pihak Chikita Meidy selaku penggugat. Dia pun membawa ayah dan adiknya sebagai saksi saat sidang.

Baca Juga:

"Agendanya aku membawa saksi-saksi. Terus, yang mendampingi aku adalah ayah sama adik aku begitu. Terus ya tadi tanya jawab, hanya sebatas itu sih, begitu," kata Chikita Meidy di Pengadilan Agama Tigaraksa, Selasa (16/9).

Pelantun Kampuang Nan Jauah di Mato itu tidak menjelaskan detail kesaksian yang disampaikan keluarga.

Menurut Chikita Meidy, ayah dan adiknya hanya dimintai keterangan seputar gugatan cerai yang diajukannya.

Baca Juga:

"Jadi, tanya jawab seputar gugatan saja. Apakah benar, apakah mengetahui. Sudah, seperti itu," beber perempuan berusia 34 tahun itu.

Chikita Meidy bersyukur proses sidang perceraian bisa berjalan dengan lancar.

Pasangan selebritas Chikita Meidy dan Indra Adhitya masih dalam proses perceraian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI