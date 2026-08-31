Bawa Budaya Jawa ke Bulgaria, SMA Labschool Jakarta Sabet Emas World Folk 2026
jpnn.com, JAKARTA - SMA Labschool Jakarta menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional.
Sekolah tersebut meraih Gold Medal dalam XVI World Championship of Folklore “World Folk 2026” yang digelar di Bulgaria pada 26–31 Agustus 2026.
Tak hanya medali emas, delegasi SMA Labschool Jakarta juga meraih Nomination Grand Prix, Special Award, dan Honorable Presentation.
SMA Labschool Jakarta menjadi satu-satunya tim yang mewakili Indonesia dalam ajang tersebut.
Delegasi terdiri atas 33 siswa, yakni 23 penari dan 10 pemusik, serta didampingi dua guru.
World Folk 2026 merupakan kejuaraan folklore tingkat dunia yang diselenggarakan Euro Folk Academy dan Event Vacation dalam sistem European Association of Folklore Festivals (EAFF).
Kepala SMA Labschool Jakarta Badru Zaman mengatakan keikutsertaan para siswa dalam ajang internasional bukan semata-mata untuk mengejar prestasi.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi siswa untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.
SMA Labschool Jakarta harumkan Indonesia karena meraih medali emas di World Folk 2026 dengan membawa tradisi Jawa ke Bulgaria
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nama Indonesia Berkibar, Jebolan SMA Kesatuan Bangsa Raih Perak IPhO 2026 Kolombia
- Puluhan Siswa Berprestasi Unjuk Gigi di Owlypia Local Round 2026 Sekolah Pribadi Bandung
- Kevin Diks Jadi Sasaran Amarah Penggemar Timnas Indonesia
- Bulgaria Masih Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia Sejak 1959
- Tumbang di Final FIFA Series 2026, tapi Peringkat Timnas Indonesia Merangkak Naik
- Timnas Indonesia vs Bulgaria: Curhat John Herdman Seusai Malam Menyakitkan