Bawa Dewa United Tekuk Borneo FC, Denilson Ungkap Janji yang Tak Main-Main

jpnn.com - Dua gol pada penghujung pertandingan membuat Denilson Junior menjadi sorotan setelah Dewa United Banten FC menaklukkan Borneo FC Samarinda 3-1 pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9/2026).

Namun, bagi penyerang asal Brasil tersebut, penampilan gemilang itu bukan sekadar tentang mencetak gol. Denilson menegaskan performanya merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Dewa United yang telah memberinya kepercayaan.

Denilson menyampaikan pesan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah pertandingan. Dia mengaku sangat bahagia bisa mengenakan jersey Dewa United.

"Sangat bahagia bisa memakai jersey ini. Sebuah klub yang membukakan pintu untuk saya, percaya, dan berjuang untuk saya," tulis Denilson.

Kepercayaan itu ingin dibalas Denilson dengan kontribusi nyata di lapangan. Dia tidak ingin rasa terima kasihnya hanya berhenti dalam ucapan.

"Rasa terima kasih saya akan ditunjukkan di dalam lapangan. Saya akan berjuang di setiap pertandingan, memberikan segalanya, dan mengabdi pada kesempatan ini di atas segalanya," lanjutnya.

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Denilson langsung membuktikan ucapannya saat menghadapi Borneo FC.

Dia mencetak gol melalui titik putih pada menit 90+1 sebelum kembali menjebol gawang tuan rumah pada menit 90+6. Dua gol tersebut menjadi bagian penting dari kemenangan dramatis Dewa United di Samarinda.