Bawa Emas SEA Games 2025, Puja Lestari Disambut Hangat Pemprov Riau
jpnn.com - PEKANBARU - Atlet panjat tebing asal Riau Puja Lestari mendapat sambutan hangat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau S.F. Hariyanto setibanya di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Jumat (19/12).
Sambutan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Puja yang sukses meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.
Kehadiran Puja disambut penuh kebanggaan dan haru.
Medali emas yang diraihnya tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia Tenggara, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau.
Puja Lestari mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk tampil di ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Dia menyebut SEA Games 2025 sebagai momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai atlet panjat tebing nasional.
“Pasti senang karena Puja diberi kesempatan. Ini SEA Games pertama dan terakhir Puja, sekaligus menjadi batu loncatan menuju Olimpiade Los Angeles 2028,” ujar Puja.
Dia menjelaskan keberhasilan meraih medali emas merupakan hasil dari proses panjang selama menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) selama kurang lebih empat tahun.
Puja Lestari sukses meraih medali emas panjat tebing pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.
